Буданов о предложении обменять Теткино на Мелитополь: я бы с радостью

Российские добровольцы назвали город в Украине, на который готовы обменять захваченное на данный момент Теткино.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

На днях бойцы Легиона "Свобода России" заявили, что готовы начать переговоры с Москвой, чтобы обменять поселок Теткино в Глушковском районе Курской области РФ на запорожский Мелитополь.

Буданов заявил, что он бы был не против такого обмена, однако, по его мнению, для этого еще рано.

"Я бы с радостью. Но, как там будет, посмотрим. Пока что, я думаю, об этом рано", - сказал глава ГУР.

Рейд добровольцев в России

Напомним, 12 марта стало известно о прорыве границы РФ добровольцами легиона "Свобода России", РДК, "Сибирский батальон", воюющих на стороне Украины.

Эти добровольческие батальоны зашли с территории Украины в Курске и Белгородской области. Позже воины взяли под контроль деревню Теткино Курской области РФ.

Сегодня, 16 марта, бойцы ЛСР и батальона "Сибирь" предупредили о намерении нанести массированный удар по военным целям в Белгороде и снова просили местных жителей находиться в укрытиях.

После чего бойцы легиона "Свобода России" в очередной раз призвали жителей Белгородской и Курской областей к эвакуации, в связи с чем объявили об организации третьего гуманитарного коридора.

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