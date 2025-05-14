Зеленський був готовий скасувати переговори в Стамбулі, якщо Путін не приїде, - WP
Президент Володимир Зеленський був готовий відмовитись від переговорів у Стамбулі, якщо на них не приїде російський диктатор Володимир Путін. Однак західні партнери вмовили українського лідера не відкидати можливість перемовин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
За інформацією видання Європа та США підтримують можливі переговори Росії та України у Туреччині. Розмови про них велися зокрема на дводенному саміті міністрів закордонних справ НАТО, що розпочався в середу в Анталії.
Західні союзники України вважають, що зустрічі у Стамбулі можуть принести перші суттєві зрушення у перемовинах, які по суті зайшли в глухий кут.
Однак Росія досі не підтвердила не повідомила, хто саме приїде на переговори до Туреччини. І це, за інформацією видання, викликає дедалі більше роздратування у Києві.
Зеленський був готовий відмовитися
Як пише The Washington Post, Зеленський навіть був готовий відмовитися від участі у переговорах після того, як він розчарувався через хаос довкола зустрічі. Президент України, нібито, заявив, що не уповноважить свою делегацію на перемовини з росіянами в Туреччині.
"Зеленський не бачив сенсу їхати взагалі", - сказав один з дипломатів виданню.
Безпрограшний варіант для України
Проте американські й європейські чиновники вмовили Володимира Зеленського не зривати переговори. Західні союзники наполягали, що треба хоча б відрядити керівника Офісу президента Андрія Єрмака і міністра закордонних справ Андрія Сибігу, попри спротив Зеленського.
Навіть спецпредставник президента США Стів Віткофф переконував українську сторону, що участь в переговорах - безпрограшний варіант для України. Мовляв, якщо українці приїдуть, а Росія ні - винною виглядатиме Москва. Якщо ж обидві сторони з’являться - може бути шанс на припинення вогню.
Втім склад української делегації на переговори в Стамбулі досі не підтверджений.
Переговори у Стамбулі
Нагадаємо, Путін запропонував провести мирні перемовини 15 травня в Стамбулі і розпочати їх з того моменту, на якому закінчилися у 2022 році. Туреччина погодилася стати посередником у цьому процесі.
Зеленський погодився на перемовини у Стамбулі, хоча й заявив, що для переговорів спочатку потрібно припинити вогонь.
Пізніше він також заявив, що готовий до прямих перемовин з Путіним. Однак той досі не відповів, чи готовий особисто відвідати переговори в Туреччині.
У Росії тим часом заявили, що не оприлюднюватимуть склад делегації у Туреччині до особистого розпорядження російського диктатора.
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