Зеленський готовий до Стамбула: Буданов пояснив, навіщо Україна йде на переговори з РФ

Президент Володимир Зеленський готовий до прямих переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним у Туреччині. Україні потрібне припинення вогню для збереження життя людей.

"Нам потрібне негайне і всеосяжне припинення вогню передусім, аби зберегти життя наших людей. У мене немає сумнівів, що Володимир Зеленський всебічно готовий до такої зустрічі й у співпраці з нашими партнерами ми можемо досягти бажаного результату", - сказав він.

Буданов вважає, що позиція українського президента, який заявив про готовність невідкладно зустрітися з російським диктатором аби особисто говорити про можливе перемир'я, абсолютна правильна.

Можлива зустріч Зеленського та Путіна

Російський диктатор Володимир Путін запропонував відновити прямі переговори у Стамбулі після того, як союзники України поставили йому дедлайн для згоди на перемир'я. Європейські країни попередили Москву, що на неї чекають санкції у разі відмови від встановлення перемир'я.

У відповідь президент України Володимир Зеленський висловив готовність до діалогу, але лише після повного припинення вогню. Пізніше він заявив, що готовий особисто зустрітися з Путіним у Туреччині 15 травня.

Зеленський повідомив, що прибуде до Туреччини для зустрічі з диктатором, однак Москва поки офіційно не підтвердила участі Путіна. Президент України зазначав, що на переговорах з російським диктатором він говоритиме про припинення вогню та обмін полонених.

Президент США Дональд Трамп не виключив, що також може прилетіти до Туреччини. За попередньою інформацією ЗМІ, від імені Вашингтона туди вирушать спецпредставники Білого дому Стів Віткофф і Кіт Келлог.

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