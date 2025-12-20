Буданов пояснив, наскільки критичною для України є розвідінформація США

На його думку, часткове припинення безоплатної допомоги у сфері розвідданих не стане катастрофічним, якщо збережуться чинні комерційні контракти. Однак залежність від США у сфері супутникової розвідки має два компоненти: безкоштовний доступ у межах допомоги та платні контракти.

У разі припинення лише безоплатного доступу до оптичної супутникової зйомки Україна втратить близько 15–17% можливостей, що, за оцінкою Буданова, не є критичним. Щодо радіолокаційної зйомки, втрати становитимуть приблизно 46%, що ускладнить ситуацію, але не призведе до колапсу.

Натомість блокування комерційних контрактів на доступ до супутникових даних матиме значно серйозніші наслідки.

"Критично буде, якщо ухвалять політичне рішення і заблокують контракти. Отоді ми падаємо майже до нуля", - наголосив Буданов.

Окремо він зазначив, що ще одним напрямом критичної залежності України від США залишається система раннього оповіщення про балістичну загрозу. Водночас в інших компонентах розвідки Україна покладається переважно на власні спроможності.