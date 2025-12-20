Буданов объяснил, насколько критичной для Украины является развединформация США

По его мнению, частичное прекращение бесплатной помощи в сфере разведданных не станет катастрофическим, если сохранятся действующие коммерческие контракты. Однако зависимость от США в сфере спутниковой разведки имеет два компонента: бесплатный доступ в рамках помощи и платные контракты.

В случае прекращения только бесплатного доступа к оптической спутниковой съемке Украина потеряет около 15-17% возможностей, что, по оценке Буданова, не является критичным. Что касается радиолокационной съемки, потери составят примерно 46%, что усложнит ситуацию, но не приведет к коллапсу.

Зато блокирование коммерческих контрактов на доступ к спутниковым данным будет иметь значительно более серьезные последствия.

"Критически будет, если примут политическое решение и заблокируют контракты. Вот тогда мы падаем почти до нуля", - подчеркнул Буданов.

Отдельно он отметил, что еще одним направлением критической зависимости Украины от США остается система раннего оповещения о баллистической угрозе. В то же время в других компонентах разведки Украина полагается преимущественно на собственные возможности.