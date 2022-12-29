Буданов объяснил, почему россияне так стремятся захватить Бахмут

С момента деоккупации Херсона украинские силы ведут тяжелые бои с российскими войсками вокруг Бахмута. Враг очень хочет захватить этот город, поскольку это открыло бы ему пути на другие опорные пункты на востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова в интервью BBC.

Как передает издание из разговора главой ГУР МО, для России захват Бахмута нарушил бы линии поставок Украины и открыл бы путь для продвижения к другим украинским опорным пунктам на востоке, включая Краматорск и Славянск.

По словам Буданова, наступление на этот город возглавляет ЧВК "Вагнер".

Считается, что ее основатель Евгений Пригожин хочет захватить город как "политический приз" на фоне соперничества между высокопоставленными российскими чиновниками.

Напомним, что недавно Буданов рассказывал, что российское командование и наемники объединились против Шойгу.

Так, командующий российскими войсками в Украине генерал Сергей Суровикин присоединился к главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину в соперничестве с министром обороны РФ.

Украинские военные объясняют, что Бахмут - это сейчас в основном театр военных действий, где со стороны врага действует ПВК "Вагнера", но совсем недавно Шойгу отправил на Донбасс свою ПВК "Патриот", конкурирующую с "вагнеровцами" Пригожина.

Добавим, что российские оккупанты бросили на Бахмутское направление наибольшее количество своих сил, военной техники и вооружения и уже несколько месяцев тщетно пытаются "взять город".

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