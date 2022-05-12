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Буданов о попытках РФ захватить Донецкую и Луганскую области: В ближайшее время это нереально

Фото: глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов (Ukrinform TV)
Автор: Артур Родивилов

Российские войска планируют захватить полностью Донецкую и Луганскую области. Однако попытки оккупантов обречены на провал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы украинской военной разведки Кирилла Буданова в эфире национального телемарафона.

Он отметил, что ситуация на фронте быстро меняется.

"Противник пытается овладеть полностью Донецкой и Луганской областями, но ничего у них не удается... Оперативная ситуация очень быстро меняется, но больших побед противник не одержал. И, как я вижу, в ближайшее время для него это нереально", - заявил он.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе оккупанты пытаются сковать действия подразделений сил обороны обстрелами позиций наших защитников. Они наносят авиационные удары по ряду населенных пунктов.

Также мы писали, что, по мнению Алексея Арестовича, Москва намерена фактически аннексировать Донбасс.

При этом Пентагон сообщает, что российское наступление на востоке и юге Украины идет не по планам руководителя Кремля Владимира Путина, отставая от ожидаемых им результатов на две недели или более.

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Донбасс