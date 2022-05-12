Буданов про спроби РФ захопити Донецьку і Луганську області: найближчим часом це нереально

Російські війська планують захопити повністю Донецьку та Луганську області. Однак спроби окупантів приречені на провал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова глави української військової розвідки Кирила Буданова в ефірі національного телемарафону .

"Противник намагається заволодіти повністю Донецькою і Луганською областями, але нічого у них не вдається... Оперативна ситуація дуже швидко змінюється, але великих перемог противник не здобув. І, як я бачу, найближчим часом для нього це нереально", - заявив він.

Він зазначив, що ситуація на фронті швидко змінюється.

Раніше ми повідомляли, що на Донбасі окупанти намагаються скувати дії підрозділів сил оборони обстрілами позицій наших захисників. Вони завдають авіаційних ударів по ряду населених пунктів.

Також ми писали, що, на думку Олексія Арестовича, Москва має намір фактично анексувати Донбас.

При цьому Пентагон повідомляє, що російський наступ на сході і півдні України йде не за планами керівника Кремля Володимира Путіна, відстаючи від очікуваних ним результатів на два тижні або більше.

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