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Пентагон: наступление армии РФ на Донбассе отстает планов Путина на 2 недели

Новина українською →
Среда 11 мая 2022 01:55
Пентагон: наступление армии РФ на Донбассе отстает планов Путина на 2 недели Фото: российские военные (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Владимир Костырин

Российское наступление на востоке и юге Украины идет не по планам руководителя Кремля Владимира Путина, отставая от ожидаемых им результатов на две недели или более. Такое мнение высказали в министерстве обороны США.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг представителя Пентагона.

По данным американского оборонного ведомства, в Украине задействованы 99 российских батальонно-тактических групп (БТГ).

"Мы оцениваем, что он (Путин) продолжает наращивать силы на Донбассе... Он продолжает нести потери, он продолжает видеть, как некоторые из его возможностей уменьшаются, когда они вступают в бой", - сказал высокопоставленный чиновник Пентагона.

Он отметил, что на фронтах продолжаются преимущественно артиллерийские бои.

"А он, господин Путин, не добился ни одной из основных целей, которые, как мы полагаем, он хотел достичь на Донбассе или на юге", - рассказал представитель Минобороны США.

В частности, в Мариуполе продолжаются сражения. И хотя 10 БТГ были переброшены на север, в осажденном городе остается еще эквивалент 2 БТГ, при этом продолжаются авиаудары по заводу "Азовсталь", где находятся украинские защитники.

"Таким образом, он не добился успеха, которого, как мы полагаем, он хотел достичь, и уж точно не в срок. Я имею в виду, теперь мы можем оценить, что он на две недели или, может быть, даже больше отстал от того, что мы думали или где, по его мнению, он хотел быть на Донбассе и на юге", - заявил представитель Пентагона.

Ранее сообщалось, что украинские военные на Донбассе отбили 15 вражеских атак за сутки, и продолжаются бои за Воеводовку, Тошковку и Нижнее.

Также мы писали, что разведка США предупредила о возможной эскалации в войне РФ против Украины в ближайшие месяцы.

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