Буданов оцінив, чи зможе Росія відновити Кримський міст
Відновлення Кримського мосту в зимовий період для російських військ є нереалістичним через складні погодні умови. Чи зможуть окупанти швидко розпочати ремонтні роботи навесні, наразі прогнозувати зарано.
Про це заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов під час заходу "Діалог заради єдності", передає РБК-Україна.
"Я думаю, що в зимовий період це нереалістично через шторми, через хвилювання моря і так далі. Чи зможуть вони розпочати швидко цей процес з весни? Дуже далеко до цього і незрозуміло, що буде в той момент. Але взимку, вважаю, що це малореалістично", - зазначив Буданов.
Водночас очільник ОП прокоментував посилення російських атак на мостову інфраструктуру Києва.
За його словами, ці удари вкладаються у воєнну логіку ворога, який намагається завдати максимальних втрат та ускладнити логістику для фронту.
Попри масованість атак, Буданов наголосив, що столичні переправи вистояли.
"Подивіться з іншого боку. Нанесли дуже багато ударів. Мости стоять. Так, є проблеми, є обмеження. Але вони стоять. А Кримський - ні", - резюмував керівник Офісу президента.
Нагадаємо, що в середині листопада Сили оборони України завдали серії ударів по Кримському мосту, пошкодивши як автомобільну частину, так і залізничне полотно переправи.
Через руйнування в РФ вперше визнали "ускладнення логістики" у сполученні з окупованим півостровом.
Зокрема, віце-прем'єр РФ Андрій Нікітін заявив, що організовувати перевезення пасажирів та вантажів стало складніше, а російський уряд допускає запровадження обмежень на рух переправою.
Своєю чергою міністр оборони України Євгеній Хмара повідомив, що окупанти залучили водолазів для обстеження місця ураження, однак РФ знадобиться кілька місяців, щоб підняти пошкоджений елемент Кримського мосту.
За оцінками української сторони, йдеться про тривалий демонтаж та відведення зруйнованої аркової конструкції.