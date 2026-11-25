Відновлення Кримського мосту в зимовий період для російських військ є нереалістичним через складні погодні умови. Чи зможуть окупанти швидко розпочати ремонтні роботи навесні, наразі прогнозувати зарано.

"Я думаю, що в зимовий період це нереалістично через шторми, через хвилювання моря і так далі. Чи зможуть вони розпочати швидко цей процес з весни? Дуже далеко до цього і незрозуміло, що буде в той момент. Але взимку, вважаю, що це малореалістично", - зазначив Буданов.

Водночас очільник ОП прокоментував посилення російських атак на мостову інфраструктуру Києва.

За його словами, ці удари вкладаються у воєнну логіку ворога, який намагається завдати максимальних втрат та ускладнити логістику для фронту.

Попри масованість атак, Буданов наголосив, що столичні переправи вистояли.

"Подивіться з іншого боку. Нанесли дуже багато ударів. Мости стоять. Так, є проблеми, є обмеження. Але вони стоять. А Кримський - ні", - резюмував керівник Офісу президента.