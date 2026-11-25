Восстановление Крымского моста в зимний период для русских войск нереалистично из-за сложных погодных условий. Смогут ли оккупанты быстро начать ремонтные работы весной, пока прогнозировать рано.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов во время мероприятия "Диалог ради единства", передает РБК-Украина .

"Я думаю, что в зимний период это нереалистично из-за штормов, из-за волнения моря и так далее. Смогут ли они начать быстро этот процесс с весны? Очень далеко до этого и непонятно, что будет в тот момент. Но зимой считаю, что это малореалистично", - отметил Буданов.

В то же время глава ОП прокомментировал усиление российских атак на мостовую инфраструктуру Киева.

По его словам, эти удары вкладываются в военную логику врага, который пытается нанести максимальные потери и усложнить логистику для фронта.

Несмотря на массированность атак, Буданов подчеркнул, что столичные переправы выстояли.

"Посмотрите с другой стороны. Нанесли очень много ударов. Мосты стоят. Да, есть проблемы, есть ограничения. Но они стоят. А Крымский - нет", - резюмировал руководитель Офиса президента.