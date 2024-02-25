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Буданов: операція зі збиття А-50 готувалась два тижні

Фото: Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Операція зі знищення російського літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 готувалась два тижні.

Про це розповів керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов під час розмови з журналістами на форумі "Україна. Рік 2024", передає кореспондент РБК-Україна.

Під час розмови з журналістами Буданов заявив, що операція зі знищення російського А-50 готувалась два тижні. Водночас він уникнув питання про те, чи було літак збито вітчизняною зброєю. 

Знищення російського A-50

Ввечері 23 лютого джерела РБК-Україна в Силах оборони повідомили про те, що над Азовським морем було збито російський літак А-50. Варто додати, що це другий А-50, який було знищено нашими воїнами з початку повномасштабної війни. Пізніше в розвідці уточнили, що А-50У є новою модернізованою версією літака, а його вартість становить близько 350 млн доларів. 

Президент Володимир Зеленський, зі свого боку, натякнув, що А-50 збили українською зброєю.

Варто пояснити, що літак терористи використовували для далекого радіолокаційного виявлення, управління та наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації.

Більше про те, в чому полягає унікальність А-50 - у матеріалі РБК-Україна.

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