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Буданов: операция по уничтожению А-50 готовилась две недели

Фото: Кирилл Буданов, руководитель Главного управления разведки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Сергей Пышкин

Операция по уничтожению российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 готовилась две недели.

Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов во время разговора с журналистами на форуме "Украина. Год 2024", передает корреспондент РБК-Украина.

В ходе беседы с журналистами Буданов заявил, что операция по уничтожению российского А-50 готовилась две недели. В то же время он избежал вопроса о том, был ли самолет сбит отечественным оружием.

Уничтожение российского A-50

Вечером 23 февраля источники РБК-Украина в Силах обороны сообщили о том, что над Азовским морем был сбит российский самолет А-50. Стоит добавить, что это второй А-50, уничтоженный нашими воинами с начала полномасштабной войны. Позже в разведке уточнили, что А-50У - новая модернизированная версия самолета, а его стоимость составляет около 350 млн долларов.

Президент Владимир Зеленский, со своей стороны, намекнул, что А-50 сбили украинским оружием.

Следует объяснить, что самолет террористы использовали для дальнего радиолокационного обнаружения, управления и наведения для ударов по Украине ракетами из стратегической авиации.

Больше о том, в чем заключается уникальность А-50 - в материале РБК-Украина.

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