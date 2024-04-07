Буданов отреагировал на идею Папы Римского по обмену "всех на всех" с РФ

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов поддержал инициативу Папы Римского по обмену пленных по формуле "всех на всех". Но указал на немаловажный момент.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его интервью немецкому телеканалу ARD .

Буданов также сообщил, что центральным посредником в обмене военнопленными уже является не Турция, а Объединенные Арабские Эмираты.

При этом сейчас глава ГУР не видит заинтересованности российской стороны в таком действии.

"Я это полностью поддерживаю. Давайте это сделаем. Осталось одно маленькое дело - убедить Россию", - сказал он.

Обмен пленными "всех на всех"

В конце марта во время Святой Мессы в Ватикане Папа Римский Франциск призвал Россию и Украину к обмену военнопленными по формуле "всех на всех".

Отметим, что около года назад Буданов заявлял, что Украина ведет переговоры по обмену пленными с Россией в формате "всех на всех" и уже "приближается к этому".

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