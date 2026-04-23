Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Буданов назвав умови для успішних переговорів та анонсував "сюрприз" для росіян на фронті

19:16 23.04.2026 Чт
2 хв
Чим саме Україна планує вразити ворога вже зовсім скоро?
Сергій Козачук
Фото: керівник Офісу президента України (Віталій Носач/РБК Україна)

Україна готує технологічний "сюрприз" для ворога на фронті, а успішні переговори стануть можливими лише за умови сили ЗСУ.

Про це заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов під час Київського безпекового форуму, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Новий етап війни: перехід до ШІ

За словами Буданова, на сьогодні війна перейшла у фазу, де просте збільшення кількості безпілотників уже не дає значного результату. Обидві сторони досягли ліміту у використанні існуючих технологій управління дронами.

Наступним кроком для України стане повна інтеграція штучного інтелекту, що дозволить створити автономні бойові системи.

"Нам потрібен перехід до автономних систем, які здатні самостійно ідентифікувати цілі та маневрувати. Такі напрацювання в України вже є, і переконаний, що зовсім скоро стануть сюрпризом для ворога", - наголосив він.

Успіх перемовин та "червоні лінії"

Керівник ОП підкреслив, що сила на полі бою є ключовою умовою для успішної дипломатії.

Буданов запевнив, що Україна не піде на територіальні поступки чи компроміси, які не відповідають національним інтересам.

Крім того, він відзначив успішну роботу українських "нафтових санкцій", які не лише виснажують ресурси агресора, а й остаточно руйнують імідж Росії як надійного енергопостачальника у світі.

Переговори та ситуація на Донбасі

Нагадаємо, раніше Кирило Буданов заявляв, що українська влада вже має певне рішення щодо Донбасу, яке дозволить захистити національні інтереси. Він підкреслив, що території Донецької та Луганської областей не стануть предметом торгів, а будь-які кроки у цьому напрямку будуть задовольняти передусім українців.

Водночас президент України Володимир Зеленський акцентував на тому, що дипломатичні зусилля щодо завершення війни не можуть бути поставлені на паузу через конфлікт на Близькому Сході.

За його словами, фокус США на протистоянні з Тегераном уже призвів до зриву поставок деяких ключових видів озброєння для ЗСУ, що робить ситуацію критичною.

Крім того, активну посередницьку роль продовжує пропонувати Анкара. Президент Реджеп Таїп Ердоган підтвердив, що Туреччина готова прийняти новий раунд переговорів між Україною, США та Росією, щоб знайти вихід із воєнного глухого кута та досягти тривалого миру.

