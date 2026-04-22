Переговори щодо України не можуть чекати закінчення війни в Ірані, - Зеленський

20:21 22.04.2026 Ср
2 хв
Увага Вашингтона зосереджена на протистоянні з Тегераном
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)

Війна в Ірані відвернула увагу від російської агресії проти України, оскільки саме на ній зараз зосереджена увага США. В результаті поставки Києву деяких ключових видів зброї були зірвані.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю CNN.

Глава держави зазначив, що хоча технічні переговори зі США тривають, він не "бачить можливості зустрітися… доки питання, справа Ірану не буде закрита".

Зеленський зазначив, що це є "викликом", що одні й ті ж американські переговорники Стів Віткофф та Джаред Кушнер ведуть переговори як щодо війни в Ірані, так і щодо війни в Україні.

Він додав, що хоча розуміє, що США наразі зосереджені на війні з Іраном, важливо не забувати про Україну, де бойові дії тривають.

Український президент зазначив, що не можна говорити: "Ми поговоримо про Україну трохи пізніше".

"Україна - це не "трохи пізніше". Україна вже переживає таку велику трагедію, що ми мусимо знайти спосіб вирішувати ці питання паралельно", - підкреслив він.

Зеленський також повідомив, що війна в Ірані призвела до зриву поставок деяких видів ключової зброї для України, зокрема протиракетних ракет. За його словами, Київ не отримує їх достатньо через обмежені виробничі потужності у США.

Переговори між Україною та РФ

Нагадаємо, 17 квітня глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором, якщо участь у переговорах також братимуть президенти США та Туреччини.

Зазначимо, на початку квітня Ердоган вже заявляв, що його країна готова прийняти наступний раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією.

Нещодавно віцепрезидент США Джей Ді Венс, коментуючи переговорний процес щодо врегулювання війни в Україні, поставив під сумнів доцільність суперечки за "кілька квадратних кілометрів".

Зеленський у відповідь на слова Венса нагадав, що той не бере участі у тристоронніх переговорах. Президент нагадав, що серед цілей країни-агресорки є окупація територій України, і ця ціль "завжди існувала у тому чи іншому вигляді".

Посли країн ЄС погодили 90 млрд євро для України та 20-й пакет санкцій проти РФ
Посли країн ЄС погодили 90 млрд євро для України та 20-й пакет санкцій проти РФ
Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна