Буданов назвал условия для успешных переговоров и анонсировал "сюрприз" для россиян на фронте

Новый этап войны: переход к ИИ

По словам Буданова, на сегодня война перешла в фазу, где простое увеличение количества беспилотников уже не дает значительного результата. Обе стороны достигли лимита в использовании существующих технологий управления дронами.

Следующим шагом для Украины станет полная интеграция искусственного интеллекта, что позволит создать автономные боевые системы.

"Нам нужен переход к автономным системам, которые способны самостоятельно идентифицировать цели и маневрировать. Такие наработки в Украине уже есть, и убежден, что совсем скоро станут сюрпризом для врага", - подчеркнул он.

Успех переговоров и "красные линии"

Руководитель ОП подчеркнул, что сила на поле боя является ключевым условием для успешной дипломатии.

Буданов заверил, что Украина не пойдет на территориальные уступки или компромиссы, которые не соответствуют национальным интересам.

Кроме того, он отметил успешную работу украинских "нефтяных санкций", которые не только истощают ресурсы агрессора, но и окончательно разрушают имидж России как надежного энергопоставщика в мире.