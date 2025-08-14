UA

Буданов назвав три країни, які мають досвід ведення сучасної війни

Фото: глава ГУР МО України Кирило Буданов
Автор: РБК-Україна

У світі лише три країни можуть похвалитися досвідом ведення сучасної війни на широкому фронті із застосуванням практично всіх засобів. Серед них - Україна, Росія і Північна Корея, яка зараз активно відпрацьовує свої бойові навички.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів начальник ГУР МО України Кирило Буданов в інтерв'ю The Japan Times.

"Наразі у світі є тільки три країни, які мають досвід ведення сучасної війни на дуже широкому фронті з використанням практично всіх наявних засобів - це Україна, Росія і Північна Корея", - підкреслив Кирило Буданов.

 

Москва посилює арсенал за рахунок КНДР

За інформацією Буданова, Пхеньян найближчими місяцями має намір відправити в Росію військові інженерні підрозділи чисельністю близько 6 тисяч осіб. Їхні завдання включають розмінування та відновлювальні роботи в Курській області.

Також плани КНДР передбачають перекидання від 50 до 100 одиниць північнокорейської техніки. Серед них - основні бойові танки M2010 (Cheonma-D) і бронетранспортери БТР-80.

Північна Корея забезпечує близько 40% потреб російської армії в боєприпасах калібру 122 і 152 мм. Виробництво ведеться цілодобово. Крім того, Москва отримала з Пхеньяна сотні артилерійських систем, реактивних систем залпового вогню і ракет.

