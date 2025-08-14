Буданов назвав три країни, які мають досвід ведення сучасної війни

Москва посилює арсенал за рахунок КНДР

За інформацією Буданова, Пхеньян найближчими місяцями має намір відправити в Росію військові інженерні підрозділи чисельністю близько 6 тисяч осіб. Їхні завдання включають розмінування та відновлювальні роботи в Курській області.

Також плани КНДР передбачають перекидання від 50 до 100 одиниць північнокорейської техніки. Серед них - основні бойові танки M2010 (Cheonma-D) і бронетранспортери БТР-80.

Північна Корея забезпечує близько 40% потреб російської армії в боєприпасах калібру 122 і 152 мм. Виробництво ведеться цілодобово. Крім того, Москва отримала з Пхеньяна сотні артилерійських систем, реактивних систем залпового вогню і ракет.