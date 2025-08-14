КНДР готується перекинути до РФ військових і техніку: Буданов розкрив масштаби
Північна Корея планує найближчим часом перекинути до Росії додаткові війська. Йдеться про близько 6 тисяч військовослужбовців та від 50 до 100 одиниць техніки, включаючи основні бойові танки та бронетранспортери.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю The Japan Times.
За його словами, Пхеньян найближчими місяцями планує відправити до Росії військові інженерні підрозділи чисельністю близько 6 тисяч осіб, нібито для розмінування та проведення відновлювальних робіт у Курській області.
Водночас керівник ГУР сумнівається, що це буде єдиною метою місії.
"Деякі з них справді можуть бути залучені до розмінування та будівництва укріплень, але чи всі вони це зроблять?" - зауважив він.
Як розповів Буданов, плани передбачають також перекидання від 50 до 100 одиниць північнокорейської техніки, зокрема основних бойових танків M2010 (Cheonma-D) та бронетранспортерів БТР-80.
Він також зазначив, що зараз КНДР забезпечує близько 40% потреб російської армії в боєприпасах калібру 122 та 152 мм, виробництво яких у Північній Кореї відбувається "цілодобово". Москва також отримала з Пхеньяна сотні артилерійських систем, РСЗВ та ракет.
Частина цього озброєння спочатку показувала низьку ефективність, однак російська сторона усунула багато недоліків. Буданов навів приклад ракети КН-23 дальністю 690 км, точність якої після модернізації значно зросла.
Керівник ГУР наголосив, що далекобійні 170-мм самохідні гармати M1989 та інша зброя КНДР вже створюють серйозні проблеми для українських сил та суттєво сприяють продовженню війни Росії проти України.
КНДР воює проти України
Нагадаємо, восени минулого року Північна Корея перекинула до Росії підрозділи, які базувалися у Курській області та брали участь у бойових діях проти України. За оцінками розвідки, на фронт було направлено щонайменше 10 тисяч північнокорейських військових.
За інформацією спецслужб Південної Кореї, у цьому конфлікті КНДР вже втратила щонайменше 4,7 тисячі своїх бійців.
Зауважимо, що Росія вперше офіційно підтвердила присутність північнокорейських військових на війні, а згодом це визнала і сама КНДР.
Крім живої сили, Пхеньян постачає Москві широкий спектр озброєння - від боєприпасів та артилерійських систем до балістичних ракет, які російські війська використовують для обстрілів українських міст.
Південнокорейська розвідка також повідомляла, що Північна Корея готує нову партію солдатів для відправки в Росію.