RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Буданов назвал три страны, имеющих опыт ведения большой современной войны

Фото: глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В мире всего три страны могут похвастаться опытом ведения современной войны на широком фронте с применением практически всех средств. Среди них - Украина, Россия и Северная Корея, которая сейчас активно отрабатывает свои боевые навыки.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов в интервью The Japan Times.

"Сейчас в мире есть только три страны, которые имеют опыт ведения современной войны на очень широком фронте с использованием практически всех имеющихся средств - это Украина, Россия и Северная Корея", - подчеркнул Буданов.

Он отметил, что Россия щедро финансирует участие северокорейских войск в войне против Украины.

"Кремль платит за все военное оборудование и войска. Речь идет о десятках миллиардов долларов, и для экономики Северной Кореи, одной из самых изолированных в мире, это очень серьезные деньги", - сказал глава украинской разведки.

Также Буданов подчеркнул, что это партнерство не ограничивается войной в Украине и имеет значительно более широкое геополитическое измерение.

"Мы постоянно подчеркиваем, что сотрудничество между Москвой и Пхеньяном представляет угрозу не только Украине", - добавил он.

Москва усиливает арсенал за счет КНДР

По информации Буданова, Пхеньян в ближайшие месяцы намерен отправить в Россию военные инженерные подразделения численностью около 6 тысяч человек. Их задачи включают разминирование и восстановительные работы в Курской области.

Также планы КНДР предусматривают переброску от 50 до 100 единиц северокорейской техники. Среди них - основные боевые танки M2010 (Cheonma-D) и бронетранспортеры БТР-80.

Северная Корея обеспечивает около 40% потребностей российской армии в боеприпасах калибра 122 и 152 мм. Производство ведется круглосуточно. Кроме того, Москва получила из Пхеньяна сотни артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня и ракет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеСеверная КореяРоссийская ФедерацияКирилл БудановГУР