Буданов назвал три страны, имеющих опыт ведения большой современной войны

В мире всего три страны могут похвастаться опытом ведения современной войны на широком фронте с применением практически всех средств. Среди них - Украина, Россия и Северная Корея, которая сейчас активно отрабатывает свои боевые навыки.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов в интервью The Japan Times.
"Сейчас в мире есть только три страны, которые имеют опыт ведения современной войны на очень широком фронте с использованием практически всех имеющихся средств - это Украина, Россия и Северная Корея", - подчеркнул Буданов.
Он отметил, что Россия щедро финансирует участие северокорейских войск в войне против Украины.
"Кремль платит за все военное оборудование и войска. Речь идет о десятках миллиардов долларов, и для экономики Северной Кореи, одной из самых изолированных в мире, это очень серьезные деньги", - сказал глава украинской разведки.
Также Буданов подчеркнул, что это партнерство не ограничивается войной в Украине и имеет значительно более широкое геополитическое измерение.
"Мы постоянно подчеркиваем, что сотрудничество между Москвой и Пхеньяном представляет угрозу не только Украине", - добавил он.
По информации Буданова, Пхеньян в ближайшие месяцы намерен отправить в Россию военные инженерные подразделения численностью около 6 тысяч человек. Их задачи включают разминирование и восстановительные работы в Курской области.
Также планы КНДР предусматривают переброску от 50 до 100 единиц северокорейской техники. Среди них - основные боевые танки M2010 (Cheonma-D) и бронетранспортеры БТР-80.
Северная Корея обеспечивает около 40% потребностей российской армии в боеприпасах калибра 122 и 152 мм. Производство ведется круглосуточно. Кроме того, Москва получила из Пхеньяна сотни артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня и ракет.