UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Буданов назвав фактори, що створюють серйозні проблеми ЗСУ на полі бою

Фото: начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Валерій Савицький

Збільшення виробництва Росією керованих бомб, а також постачання артилерійських боєприпасів з Північної Кореї створюють серйозні проблеми для українських військ на полі бою.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію форуму Ялтинської європейської стратегії (YES).

Він зазначив, що північнокорейська військова допомога Росії викликає найбільше занепокоєння порівняно з підтримкою, яку надають інші союзники Москви.

"Вони (КНДР. - ред.) постачають величезну кількість артилерійських боєприпасів, що є критично важливим для Росії. Після таких поставок спостерігається ескалація бойових дій", - сказав Буданов.

Очільник ГУР також зазначив, що "величезну проблему для фронту" також створило нарощування Росією виробництва керованих авіабомб. А нарощування виробництва ракет типу "Іскандер", призвело до "масованого використання" Росією зброї для нападу на Україну.

Допомога Північної Кореї РФ

Україна, США та низка інших країн і незалежних аналітиків встановили, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин постачає Росії для війни проти України ракети і боєприпаси в обмін на економічну та іншу військову допомогу з боку Москви.

Так, ще у вересні минулого року виявилося, що Пхеньян постачає до Росії 152-мм артилерійські снаряди і ракети "Катюша".

Згодом стало відомо, що Росія придбала у КНДР балістичні ракети KN-23. Агресор уже кілька разів використовував їх для ударів по населених пунктах та енергетиці України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кирило Буданов