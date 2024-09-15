Буданов назвав фактори, що створюють серйозні проблеми ЗСУ на полі бою

Він зазначив, що північнокорейська військова допомога Росії викликає найбільше занепокоєння порівняно з підтримкою, яку надають інші союзники Москви.

"Вони (КНДР. - ред.) постачають величезну кількість артилерійських боєприпасів, що є критично важливим для Росії. Після таких поставок спостерігається ескалація бойових дій", - сказав Буданов.

Очільник ГУР також зазначив, що "величезну проблему для фронту" також створило нарощування Росією виробництва керованих авіабомб. А нарощування виробництва ракет типу "Іскандер", призвело до "масованого використання" Росією зброї для нападу на Україну.