Не долітають та розвалюються в повітрі. Що відомо про ракети з КНДР, якими РФ бомбить Україну

Росія у неділю, 11 серпня, застосувала проти України чотири балістичні ракети KN-23. Це ракети північнокорейського виробництва.

РБК-Україна зібрало, що відомо про ракети KN-23 з КНДР, якими окупанти бомблять Україну.

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Коли РФ застосовувала KN-23

Нагадаємо, інформація про те, що Північна Корея передала Росії балістичні ракети, з'явилася ще на початку 2024 року. Спочатку про це писали західні ЗМІ, а потім повідомили у США.

Перше офіційне застосування Росією північнокорейських ракет також підтвердили на початку року. Окупанти вдарили ракетою по Харкову, правоохоронці виявили уламки.

У травні Офіс генпрокурора повідомляв про те, що РФ запустила по Україні близько 50 північнокорейських ракет. Залишки від KN-23 були знайдені у Києві та Київській області, Донецькій, Кіровоградській, Полтавській та Харківській областях. Проте навесні та влітку росіяни дещо призупинили використання вказаних ракет.

У серпні окупанти вже щонайменше двічі обстрілювали Україну ракетами виробництва КНДР. Це сталося 6 та 11 серпня під час атаки на Київ. Зокрема, сьогодні, за даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни випустили чотири балістичні ракети з Воронезької області.

У Броварському районі Київської області на приватні будинки впали уламки ракет. Внаслідок російської атаки загинув 35-річний чоловік та його чотирирічний син. Троє людей отримали поранення.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук так прокоментував застосування росіянами північнокорейських ракет: "Стосовно російських ударів північнокорейськими ракетами скажу наступне: балістичні KN-23, хоч і рідко досягають бажаних цілей, становлять серйозну загрозу населенню".

Характеристики ракети з Північної Кореї

Відомо, що ракета схожа на російські балістичну ракету, яку запускать з оперативно-тактичного комплексу "Іскандер-М". Бойова частина ракети може бути унітарна, касетна або ж ядерна.

фото з відкритих джерел

Технічні особливості:

довжина 7,5 метрів;

діаметр 0,95 метра;

вага - 3,415 тонни;

дальність польоту - 690 кілометрів.

Повідомлялося, що після пуску північнокорейські KN-23 можуть летіти на висоту до 50 кілометрів.

KN-23 не долітають до цілі

Раніше аналітики та українські військові повідомляли, що ракети Північної Кореї досить неточні, що робить їх ще небезпечнішими.

Профільне видання Defense Express зазначало, що під час масованого удару 31 липня Росія після паузи знову вдарила ракетою KN-23. За даними видання, ракета летіла в напрямку Білої Церкви, але вона упала на території Київської області, ймовірно, після вибуху в повітрі.

На місці падіння знайшли уламки, що підтверджує, що це була саме ракета виробництва КНДР.

Фото: уламки північнокорейської ракети (defence-ua.com)

Подібний випадок також стався 6 серпня, коли Росія атакувала Київ. Повідомлялося, що одна з KN-23 впала на околиці Броварів, а саме у лісі поряд з дорогою.

Фактично північнокорейська ракета не долетіла до столиці близько 20 км.