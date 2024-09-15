Буданов назвал факторы, создающие серьезные проблемы ВСУ на поле боя

Помощь Северной Кореи РФ

Украина, США и ряд других стран и независимых аналитиков установили, что северокорейский лидер Ким Чен Ын поставляет России для войны против Украины ракеты и боеприпасы в обмен на экономическую и другую военную помощь со стороны Москвы.

Так, еще в сентябре прошлого года выяснилось, что Пхеньян поставляет в Россию 152-мм артиллерийские снаряды и ракеты "Катюша".

Впоследствии стало известно, что Россия приобрела у КНДР баллистические ракеты KN-23.

Агрессор уже несколько раз использовал их для ударов по населенным пунктам и энергетике Украины.

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