Буданов про мирний план Трампа: Ніхто не може вирішити це питання за один день

На запитання, чи не хвилюється він, що в разі обрання Трампа він може спробувати нав’язати свій план врегулювання війни, Буданов відповів: "Я дуже поважаю особистість Трампа".

Глава ГУР зазначив, що колишній президент США навчався у військовій академії, і відзначив його стійкість.

"У його житті було дев’ять випадків, коли він піднімався на вершину, падав на саме дно життя і знову повертався", - сказав Буданов.

Щодо будь-якого мирного плану Трампа головний український розвідник відзначив: "Навіть така людина, як він, не зможе вирішити це питання за один день".

Трамп і його "мирний план"