Буданов о мирном плане Трампа: Никто не может решить этот вопрос за один день

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов, выражая свое мнение о возможных инициативах кандидата в президенты США Дональда Трампа по прекращению войны России против Украины, сказал, что "даже такой человек, как он, не сможет решить этот вопрос за один день".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Буданова изданию The Washington Post.
На вопрос, не беспокоится ли он, что в случае избрания Трампа он может попытаться навязать свой план урегулирования войны, Буданов ответил: "Я очень уважаю личность Трампа".
Глава ГУР отметил, что бывший президент США учился в военной академии и отметил его стойкость.
"В его жизни было девять случаев, когда он поднимался на вершину, падал на самое дно жизни и снова возвращался", - сказал Буданов.
Относительно какого-либо мирного плана Трампа главный украинский разведчик отметил: "Даже такой человек, как он, не сможет решить этот вопрос за один день".
В настоящее время против Трампа в США открыт ряд уголовных дел.
Одно из них – за штурм Капитолия в январе 2021 года сторонниками на то время президента Трампа. Во время тех событий погибли 5 человек. Беспорядки произошли, когда Конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов, которые Трамп проиграл Джо Байдену.
Вчера суд в Нью-Йорке избрал первых присяжных по делу о попытке подкупа Трампом порноактрисы Сторми Дэниелс за неразглашение информации об их сексуальных отношениях во время избирательной кампании 2016 года.
В начале апреля в публикации The Washington Post появилась информация, что Трамп в приватном разговоре заявил о готовности прекратить войну России против Украины, давя на Киев, чтобы он отказался от определенной территории.
Президент Владимир Зеленский назвал "план" Трампа "очень примитивной идеей".
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