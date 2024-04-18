Буданов о мирном плане Трампа: Никто не может решить этот вопрос за один день

На вопрос, не беспокоится ли он, что в случае избрания Трампа он может попытаться навязать свой план урегулирования войны, Буданов ответил: "Я очень уважаю личность Трампа".

Глава ГУР отметил, что бывший президент США учился в военной академии и отметил его стойкость.

"В его жизни было девять случаев, когда он поднимался на вершину, падал на самое дно жизни и снова возвращался", - сказал Буданов.

Относительно какого-либо мирного плана Трампа главный украинский разведчик отметил: "Даже такой человек, как он, не сможет решить этот вопрос за один день".

Трамп и его "мирный план"