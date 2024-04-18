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Буданов о мирном плане Трампа: Никто не может решить этот вопрос за один день

Фото: Глава ГУР Кирилл Буданов (РБК-Украина)
Автор: Вадим Ребрина

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов, выражая свое мнение о возможных инициативах кандидата в президенты США Дональда Трампа по прекращению войны России против Украины, сказал, что "даже такой человек, как он, не сможет решить этот вопрос за один день".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Буданова изданию The Washington Post.

На вопрос, не беспокоится ли он, что в случае избрания Трампа он может попытаться навязать свой план урегулирования войны, Буданов ответил: "Я очень уважаю личность Трампа".

Глава ГУР отметил, что бывший президент США учился в военной академии и отметил его стойкость.

"В его жизни было девять случаев, когда он поднимался на вершину, падал на самое дно жизни и снова возвращался", - сказал Буданов.

Относительно какого-либо мирного плана Трампа главный украинский разведчик отметил: "Даже такой человек, как он, не сможет решить этот вопрос за один день".

Трамп и его "мирный план"

В настоящее время против Трампа в США открыт ряд уголовных дел.

Одно из них – за штурм Капитолия в январе 2021 года сторонниками на то время президента Трампа. Во время тех событий погибли 5 человек. Беспорядки произошли, когда Конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов, которые Трамп проиграл Джо Байдену.

Вчера суд в Нью-Йорке избрал первых присяжных по делу о попытке подкупа Трампом порноактрисы Сторми Дэниелс за неразглашение информации об их сексуальных отношениях во время избирательной кампании 2016 года.

В начале апреля в публикации The Washington Post появилась информация, что Трамп в приватном разговоре заявил о готовности прекратить войну России против Украины, давя на Киев, чтобы он отказался от определенной территории.

Президент Владимир Зеленский назвал "план" Трампа "очень примитивной идеей".

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Дональд ТрампКирилл Буданов