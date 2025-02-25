Буданов: якщо Росія створить імперію, наступною після України стане Польща

На думку Буданова, у російської влади не зникне бажання перетворити країну на імперію. І у найгіршому випадку, після окупації України, Росія спробує захопити і інші країни.

"Якщо йдемо найгіршим, як то кажуть, це не сценарій, просто найгірший варіант уявімо, і от сталося так, що три країни (Росія, Білорусь, Україна - ред.) об'єдналися в єдину. При тому, що це майже неможливо. Наступним буде Польща якраз. Я вам прямо це кажу. І не треба цього боятися, це треба усвідомлювати. Далі будуть: Чехія, Угорщина, Болгарія. Всі підуть назад. Країни Варшавського блоку це, як то кажуть, "завдання мінімум" - якщо утворюється імперія. А там вже як вийде", - сказав Буданов.

Варшавський договір - угода про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу, укладена 14 травня 1955 у Варшаві Албанією, Болгарією, Німецькою Демократичною Республікою, Польщею, Румунією, СРСР, Угорщиною та Чехословаччиною. Вступив у дію 5 червня 1955.

Війна в Україні

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Путін хоче "мирних переговорів" не для того, щоб покласти край війні, а щоб узяти паузу. Також припинення вогню дозволило б зняти деякі санкції.

Він також озвучував твердження про те, що війна Росії проти України закінчиться в той момент, коли вдасться досягти справедливого миру, і українцям потрібно вистояти до кінця.

Додамо, що під час Форуму глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що президент Володимир Зеленський ставить завдання досягти справедливого миру у 2025 році.