Буданов: если Россия создаст империю, следующей после Украины станет Польша

По мнению Буданова, у российских властей не исчезнет желание превратить страну в империю. И в худшем случае, после оккупации Украины, Россия попытается захватить и другие страны.

"Если идем по худшему, как говорится, это не сценарий, просто худший вариант представим, и вот случилось так, что три страны (Россия, Беларусь, Украина - ред.) объединились в единую. При том, что это почти невозможно. Следующим будет Польша как раз. Я вам прямо это говорю. И не надо этого бояться, это надо осознавать. Дальше будут: Чехия, Венгрия, Болгария. Все пойдут назад. Страны Варшавского блока это, как говорится, "задача минимум" - если образуется империя. А там уже как получится", - сказал Буданов.

Варшавский договор - соглашение о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, заключенное 14 мая 1955 года в Варшаве Албанией, Болгарией, Германской Демократической Республикой, Польшей, Румынией, СССР, Венгрией и Чехословакией. Вступил в действие 5 июня 1955 года.

Война в Украине

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Путин хочет "мирных переговоров" не для того, чтобы положить конец войне, а чтобы взять паузу. Также прекращение огня позволило бы снять некоторые санкции.

Он также озвучивал утверждение о том, что война России против Украины закончится в тот момент, когда удастся достичь справедливого мира, и украинцам нужно выстоять до конца.

Добавим, что во время Форума глава МИД Андрей Сибига заявил, что президент Владимир Зеленский ставит задачу достичь справедливого мира в 2025 году.