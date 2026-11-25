Раніше РБК-Україна писало, що Буданов заявив: обмін полоненими між Україною та Росією може відбутися до Різдва. Українці можуть повернутись додому вже у кінці листопада чи на початку грудня.

На питання про те, з яких територій повернуться люди, керівник ОП відповів, що йдеться про Запорізьку і Херсонську області.

Крім того, пріоритети України щодо позиції на мирних переговорах залишаються незмінними. Це припинення вогню, формування архітектури безпеки і обмін полоненими, зауважив Буданов.

Також Буданов не розкрив, чи досі Росія вимагає від України вийти з Донбасу. Він пояснив, що саме має значення.