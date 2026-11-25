В Украине не исключают, что следующий раунд мирных переговоров пройдет до Рождества. Имеется вероятность участия в нем и представителей Европы.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов на мероприятии "Диалог ради единства", передает корреспондент РБК-Украина.
На вопрос журналистки, возможна ли встреча в четырехстороннем формате между Украиной, РФ, США и Европой до Рождества, Буданов ответил оптимистично.
"Рабочая встреча, имеете в виду? Ну, я надеюсь на это", - говорит он.
Также Буданов отметил, что в скором времени будет ясно, допустит ли Путин европейцев физически за стол переговоров.
"Время покажет, я думаю, что в определенном формате это реалистично", - заметил он.
На вопрос, будут ли сперва присутствовать на переговорах советники, руководитель ОП ответил следующее:
"Увидим. Здесь вопрос не в том - кто, а вопрос, по каким вопросам", - сообщил он.
Ранее РБК-Украина писало, что Буданов заявил: обмен пленными между Украиной и Россией может состояться до Рождества. Украинцы могут вернуться домой уже в конце ноября или начале декабря.
На вопрос о том, с каких территорий вернутся люди, руководитель ОП ответил, что речь идет о Запорожской и Херсонской областях.
Кроме того, приоритеты Украины в отношении позиции на мирных переговорах остаются неизменными. Это прекращение огня, формирование архитектуры безопасности и обмен пленными, заметил Буданов.
Также Буданов не раскрыл, до сих пор ли Россия требует от Украины выйти из Донбасса. Он объяснил, что именно имеет значение.