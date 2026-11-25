Ранее РБК-Украина писало, что Буданов заявил: обмен пленными между Украиной и Россией может состояться до Рождества. Украинцы могут вернуться домой уже в конце ноября или начале декабря.

На вопрос о том, с каких территорий вернутся люди, руководитель ОП ответил, что речь идет о Запорожской и Херсонской областях.

Кроме того, приоритеты Украины в отношении позиции на мирных переговорах остаются неизменными. Это прекращение огня, формирование архитектуры безопасности и обмен пленными, заметил Буданов.

Также Буданов не раскрыл, до сих пор ли Россия требует от Украины выйти из Донбасса. Он объяснил, что именно имеет значение.