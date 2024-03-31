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Буданов допускает, что Россия может продолжить обстрелы энергетики

Киев, Воскресенье 31 марта 2024 12:45
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Буданов допускает, что Россия может продолжить обстрелы энергетики Фото: руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия может продолжить обстрелы энергетики Украины. Пауза в атаках позволила врагу накопить ресурсы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова в эфире телемарафона.

"Мы постоянно отслеживаем темпы производства, накопления и т.д. Сколько у них ракет, нам достоверно известно. То, что они больше года не наносили ударов по энергетике, позволило им накопить определенное количество вооружения. К сожалению, у врага есть сейчас силы, чтобы продолжать свою работу ", - считает Буданов.

По словам руководителя ГУР, темпы производства ракет в России не изменились. Враг продолжает пополнять арсенал.

"Мы с вами говорим о ракетах оперативно-тактического уровня. Там цифры совсем другие, там не 100 ракет (производятся ежемесячно, - ред.), но цифра значительная", - заявил разведчик.

Добавим, ранее Главное управление разведки Минобороны сообщало, что россияне ежемесячно могут производить 60-100 разных типов.

Что известно о российской ракете "Циркон", отличиях от "Оникса" и при чем здесь "Бастион" - узнайте в материале РБК-Украина.

Россия атаковала Украину 31 марта

Россияне этой ночью выпустили по Украине 14 крылатых ракет со стратегической авиации, баллистическую ракету "Искандер" и еще одну Х-59. Силы ПВО сбили девять ракет типа Х-101/Х-555 и девять "Шахедов".

В Одесской области из-за падения обломков сбитого дрона горел энергетический объект. В Одессе и Одесском районе были отключения света, возникли проблемы с водой в части города.

Во Львовской области был атакован объект критической инфраструктуры. В результате атаки погиб мужчина.

Детальнее о последствиях ночной атаки - в материале РБК-Украина.

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