Буданов анонсував нові сюрпризи в Криму, радить не користуватись Керченським мостом

Як відзначив Буданов, успіхам українських воїнів в Криму ми завдячуємо мешканцям півострова, чий спротив ворогу не вщухав усі останні десять років війни з Росією.

Керівник ГУР пояснив, що для успішної оборони й контрнаступу Україна повинна контролювати акваторію Чорного моря та Крим.

Усі поставлені раніше завдання були виконані. Росія втратила чверть кораблів й була змушена вивести флот на узбережжя Кавказу. Також ворог передислокував авіацію, оскільки кримські аеродроми та військові об’єкти постійно перебувають під нашим вогневим впливом.

"Нашими успіхами ми надзвичайно завдячуємо мешканцям українського Криму, які не лише посилили опір окупантам, але й знаходять можливість відслідковувати усю оперативну обстановку на півострові і якнайшвидше передавати цю інформацію нам", - додав Буданов.

У тому ж числі Україна виконала ще одну обіцянку - у 2023 році наші спецпризначенці побували в Криму.

"Ворогів очікують нові сюрпризи, і я б не рекомендував цивільному населенню користуватись так званим "кримським" мостом", - заявив голова української розвідки.

Удари Сил оборони по Кримському мосту

Незаконно збудований окупантами Кримський міст зазнав ударів як мінімум двічі. Так, у жовтні 2022 року на ньому пролунали потужні вибухи, які спричинили значні руйнування. Голова Служби безпеки України Василь Малюк підтвердив, що то була операція його спецслужби.

Крім того, у липні 2023 року була ще одна атака на Кримський міст. Тоді було зруйновано два прольоти. Голова СБУ Малюк також підтвердив причетність спецслужби до цієї атаки та зазначив, що її організували за допомогою дронів Sea Baby.

Додамо також, що у листопаді минулого року в ГУР заінтригували кадрами, відзнятими поблизу Кримського мосту.