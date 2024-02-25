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Буданов анонсировал новые сюрпризы в Крыму, советует не пользоваться Керченским мостом

Фото: Кирилл Буданов, руководитель Главного управления разведки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Гражданским не стоит пользоваться "Крымским мостом". Врага ждут новые сюрпризы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова.

Как отметил Буданов, успехам украинских воинов в Крыму мы обязаны жителям полуострова, чье сопротивление врагу не утихало все последние десять лет войны с Россией. 

Руководитель ГУР объяснил, что для успешной обороны и контрнаступления Украина должна контролировать акваторию Черного моря и Крым.

Все поставленные ранее задачи были выполнены. Россия потеряла четверть кораблей и была вынуждена вывести флот на побережье Кавказа. Также враг передислоцировал авиацию, поскольку крымские аэродромы и военные объекты постоянно находятся под нашим огневым воздействием.

"Нашими успехами мы чрезвычайно обязаны жителям украинского Крыма, которые не только усилили сопротивление оккупантам, но и находят возможность отслеживать всю оперативную обстановку на полуострове и как можно быстрее передавать эту информацию нам", - добавил Буданов. 

В том же числе Украина выполнила еще одно обещание - в 2023 году наши спецназовцы побывали в Крыму. 

"Врагов ожидают новые сюрпризы, и я бы не рекомендовал гражданскому населению пользоваться так называемым "крымским" мостом", - заявил глава украинской разведки.

Удары сил обороны по Крымскому мосту

Незаконно построенный оккупантами Крымский мост получил удары как минимум дважды. Так, в октябре 2022 года на нем прогремели мощные взрывы, повлекшие значительные разрушения. Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк подтвердил, что это была операция его спецслужбы.

Кроме того, в июле 2023 года была еще одна атака на Крымский мост. Тогда было разрушено два пролета. Глава СБУ Малюк также подтвердил причастность спецслужбы к этой атаке и отметил, что ее организовали с помощью дронов Sea Baby.

Добавим также, что в ноябре прошлого года в ГУР заинтриговали кадрами, отснятыми вблизи Крымского моста.

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