Буданов анонсував "багато нового" від РФ на переговорах

"Вони точно впливають. Це і так очевидно", - сказав глава ОП у відповідь на питання про те, чи впливають удари по нафтових терміналах РФ на переговорний процес.

Він повідомив, що зміна позиції країни-агресорки під впливом цих ударів є "дискусійним питанням".

"На наступних перемовинах з ними, я думаю, ми почуємо багато чого нового. У будь-якому разі це значно підсилює нашу позицію і не робить її, як то кажуть, слабкою", - наголосив Буданов.

Глава ОП зазначив, що Україна має робити все для того, щоб її переможна позиція підсилювалася. Він додав, що "будь-які засоби для досягнення мети виправдані і правильні".

Переговори щодо миру в Україні

Нагадаємо, Україна та РФ цього року вже провели кілька раундів переговорів. Сторони не змогли дійти згоди щодо самого припинення вогню, оскільки країна-агресорка хоче здачі неокупованого Донбасу, на що не погоджується Київ.

Зазначимо, Зеленський відкинув будь-який обмін території Донбасу на інші регіони. Він заявив, що Кремль розуміє, що не зможе утримати території прикордоння, і прийде момент, коли ЗСУ витіснять окупантів звідти.