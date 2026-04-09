Буданов анонсировал "много нового" от РФ на переговорах

"Они точно влияют. Это и так очевидно", - сказал глава ОП в ответ на вопрос о том, влияют ли удары по нефтяным терминалам РФ на переговорный процесс.

Он сообщил, что изменение позиции страны-агрессора под влиянием этих ударов является "дискуссионным вопросом".

"На следующих переговорах с ними, я думаю, мы услышим много чего нового. В любом случае это значительно усиливает нашу позицию и не делает ее, как говорится, слабой", - подчеркнул Буданов.

Глава ОП отметил, что Украина должна делать все для того, чтобы ее победная позиция усиливалась. Он добавил, что "любые средства для достижения цели оправданы и правильны".

Переговоры о мире в Украине

Напомним, Украина и РФ в этом году уже провели несколько раундов переговоров. Стороны не смогли прийти к согласию по самому прекращения огня, поскольку страна-агрессор хочет сдачи неоккупированного Донбасса, на что не соглашается Киев.

Отметим, Зеленский отверг любой обмен территории Донбасса на другие регионы. Он заявил, что Кремль понимает, что не сможет удержать территории приграничья, и придет момент, когда ВСУ вытеснят оккупантов оттуда.