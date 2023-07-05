Будь-які консультації щодо Саакашвілі виключені, - голова керівної партії Грузії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови партії "Грузинська мрія" Іраклія Кобахідзе, якого цитує грузинський "Перший канал" .

"У світлі того кроку, який уже зроблено, наступні кроки вже нецікаві. Це сумна реальність. Жодних консультацій щодо Саакашвілі починати не можна", - сказав Кобахідзе.

Він прокоментував рішення МЗС України, згідно з яким послу Грузії порадили повернутися до Тбілісі для консультації з грузинською владою щодо питання передачі Саакашвілі Україні.

Кобахідзе зазначив, що посол Грузії в Україні - це людина, яка залишилася в Києві з першого дня війни, на відміну від багатьох інших, у тому числі послів стратегічних партнерів України.

" З огляду на це, такий крок української влади є образливим, дуже сумним і прикрим. Однак, крім цього, ми також не збираємося відповідати коментарями. Ми вважаємо за краще залишатися в режимі односторонньої дружби з українською владою", - додав він.

Стан Саакашвілі

Нещодавно Саакашвілі з'явився на судовому засіданні в онлайн-форматі та показав як сильно схуд під час перебування у лікарні.

Нагадаємо, що колишнього президента Грузії затримали місцеві правоохоронці у жовтні 2021 року через "зловживання владою та переслідування політичних опонентів". Після цього його заочно засудили до шести років ув'язнення.

За час перебування під ув'язненням Саакашвілі вісім разів оголошував голодування, через що його госпіталізували до місцевої клініки, де він знаходиться зараз.

Президент України Володимир Зеленський висловив стурбованість станом Саакашвілі та доручив МЗС викликати грузинського посла на килим.

Після цього МЗС України висловило рішучий протест послу Грузії та запропонувала йому відправитись до Тбілісі для консультації. При цьому у Грузії назвали таку реакцію України "крайньою формою ескалації".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.