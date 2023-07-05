Любые консультации по Саакашвили исключены, - глава правящей партии Грузии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе, которого цитирует грузинский "Первый канал" .

"В свете того шага, который уже сделан, следующие шаги уже неинтересны. Это печальная реальность. Никаких консультаций по Саакашвили начинать нельзя", - сказал Кобахидзе.

Он прокомментировал решение МИД Украины, согласно которому послу Грузии посоветовали вернуться в Тбилиси для консультации с грузинскими властями по вопросу передачи Саакашвили Украине.

Кобахидзе отметил, что посол Грузии в Украине - это человек, который остался в Киеве с первого дня войны, в отличие от многих других, в том числе послов стратегических партнеров Украины.

" Учитывая это, такой шаг украинской власти оскорбительный, очень грустный и досадный. Однако, кроме этого, мы также не собираемся отвечать комментариями. Мы предпочитаем оставаться в режиме односторонней дружбы с украинскими властями", - добавил он.

Состояние Саакашвили

Недавно Саакашвили появился на судебном заседании в онлайн-формате и показал, как сильно похудел во время пребывания в больнице.

Напомним, что бывший президент Грузии был задержан местными правоохранителями в октябре 2021 года из-за "злоупотребления властью и преследования политических оппонентов". После этого его заочно приговорили к шести годам заключения.

Во время пребывания под заключением Саакашвили восемь раз объявлял голодовку, из-за чего его госпитализировали в местную клинику, где он находится сейчас.

Президент Украины ВладимирЗеленский выразил обеспокоенность состоянием Саакашвили и поручил МИД вызвать грузинского посла на ковер.

После этого МИД Украины выразило решительный протест послу Грузии и предложило ему отправиться в Тбилиси для консультации. При этом в Грузии назвали такую реакцию Украины "крайней формой эскалации".

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