Любые консультации по Саакашвили исключены, - глава правящей партии Грузии
В правящей партии Грузии исключили проведение любых консультаций по поводу бывшего президента Михеила Саакашвили, чье состояние здоровья существенно ухудшилось.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе, которого цитирует грузинский "Первый канал".
"В свете того шага, который уже сделан, следующие шаги уже неинтересны. Это печальная реальность. Никаких консультаций по Саакашвили начинать нельзя", - сказал Кобахидзе.
Он прокомментировал решение МИД Украины, согласно которому послу Грузии посоветовали вернуться в Тбилиси для консультации с грузинскими властями по вопросу передачи Саакашвили Украине.
Кобахидзе отметил, что посол Грузии в Украине - это человек, который остался в Киеве с первого дня войны, в отличие от многих других, в том числе послов стратегических партнеров Украины.
"Учитывая это, такой шаг украинской власти оскорбительный, очень грустный и досадный. Однако, кроме этого, мы также не собираемся отвечать комментариями. Мы предпочитаем оставаться в режиме односторонней дружбы с украинскими властями", - добавил он.
Состояние Саакашвили
Недавно Саакашвили появился на судебном заседании в онлайн-формате и показал, как сильно похудел во время пребывания в больнице.
Напомним, что бывший президент Грузии был задержан местными правоохранителями в октябре 2021 года из-за "злоупотребления властью и преследования политических оппонентов". После этого его заочно приговорили к шести годам заключения.
Во время пребывания под заключением Саакашвили восемь раз объявлял голодовку, из-за чего его госпитализировали в местную клинику, где он находится сейчас.
Президент Украины ВладимирЗеленский выразил обеспокоенность состоянием Саакашвили и поручил МИД вызвать грузинского посла на ковер.
После этого МИД Украины выразило решительный протест послу Грузии и предложило ему отправиться в Тбилиси для консультации. При этом в Грузии назвали такую реакцию Украины "крайней формой эскалации".
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