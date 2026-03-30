ua en ru
Пн, 30 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

"Пожалуйста, помогите": президент Египта умоляет Трампа прекратить войну с Ираном

18:39 30.03.2026 Пн
2 мин
В Каире опасаются, что эскалация может поднять цену на нефть более 200 долларов за баррель
aimg Мария Науменко
"Пожалуйста, помогите": президент Египта умоляет Трампа прекратить войну с Ираном фото: президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси (Getty Images)

Президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом прекратить войну с Ираном. По его словам, дальнейшая эскалация будет иметь серьезные последствия для мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Цены на нефть стремительно поползли вверх после предупреждения Ирана о наземной операции США

С таким обращением Сиси выступил на конференции Egypt Energy Show 2026 в Каире.

"Я говорю президенту Трампу: никто, кроме вас, не может остановить войну в нашем регионе Персидского залива, - заявил он. - Пожалуйста, господин президент, пожалуйста. Помогите нам остановить войну. Вы способны это сделать".

Президент Египта подчеркнул, что дальнейшая эскалация может нанести двойной удар по мировой экономике - из-за дефицита поставок и роста цен.

По его словам, атаки на энергетические объекты, в частности производственные и нефтеперерабатывающие, будут иметь очень серьезные последствия для глобального рынка топлива. "Я опасаюсь, что удары по энергетическим объектам, будь то производственные или нефтеперерабатывающие, будут иметь очень серьезные последствия для мировой экономики и цен на топливо", - подчеркнул египетский лидер.

Сиси добавил, что предупреждение аналитиков о возможном росте цены на нефть более 200 долларов за баррель "не является преувеличением".

"Богатые страны, возможно, смогут это пережить, но для стран со средним уровнем дохода и нестабильных экономик это может иметь очень, очень серьезное влияние на их стабильность", - отметил он.

Напомним, в Египте уже ощутили последствия топливного кризиса. Премьер-министр Мостафа Мадбули заявил, что из-за резкого роста цен на топливо страна вводит ограничения на потребление электроэнергии.

В частности, с 28 марта торговые центры, кафе и магазины перешли на сокращенный график работы: в будни они закрываются в 21:00, в выходные - в 22:00. По словам Мадбули, власти также сокращают работу бизнеса и освещения, чтобы не допустить углубления кризиса.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости
По Украине катится массовая волна "минирований": что известно на данный момент
По Украине катится массовая волна "минирований": что известно на данный момент
Аналитика
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны