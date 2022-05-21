Буча несколько изменила. Россия не будет выступать гарантом безопасности для Украины, - Зеленский

Украина вместе со странами-партнерами, продолжает работать над гарантиями безопасности. Однако, после событий в Буче , в списке гарантов больше нет России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского по случаю третьей годовщины со дня инаугурации.

По словам Зеленского, сегодня Украина продолжает рассматривать круг гарантов безопасности среди стран, которым она доверяет.

"Мы с ними разрабатываем этот проект, его разработали. Что-то нравится, что-то не нравится. Мы как украинцы очень много хотим, они как европейцы очень скептичны. Где-то там посередине мы найдем ответ... Украине нужен международный договор", - заявил президент.

После зверств, которые Россия совершила в Буче она была исключена из договора.

"Сегодня дошло до того, что этот договор предусматривает круг стран-партнеров вокруг Украины без России, гаранты безопасности - без России. Буча некоторые вещи изменила", - отметил президент.