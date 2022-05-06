Гарантии безопасности для Украины. Ермак объяснил, почему они будут работать

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, почему будущие гарантии безопасности для Украины будут работать. Он пояснил, этот договор строится на нормах необходимого соблюдения обязанностей, но если даже какая-то из стран-гарантов передумает их выполнять - это сделают другие.

"Эта система гарантий - это такая служба 911. Когда вы четко понимаете, что, в какие сроки и как происходит. И все это понимают. И у вас есть четкое понимание, что в случае возникновения этой угрозы вы получаете. Все это должно быть очень четко юридически закреплено", - сказал Ермак.

Он объяснил, во-первых все международные отношения строятся на норме римского права "договоры должны исполняться".

"Их деградация начинается с несоблюдения этого принципа. То есть, его надо тщательно оберегать. Поэтому мы так настаиваем на юридических обязательствах чтобы смена правительств и курсов не могла привести их просмотра. И чтобы взаимная ответственность гарантов служила дополнительным фактором как нашей безопасности, так и Европы в целом", - отметил Ермак.

Во-вторых по его словам, даже если какая-то одна страна-гарант "передумает" выполнять взятые на себя обязательства, то, при таких жестко очерченных условиях другие их выполняют.

"И потом, мы сами должны быть готовыми к любым вызовам. Это касается и нашей системы безопасности и обороны, и гарантий, о которых мы с вами говорим, и работы на дипломатическом уровне. В любом случае, учитывая уроки Будапештского меморандума, стержень нашей безопасности - это мощные вооруженные силы, это сильная, разветвленная и встроенная в мировую экономика. То есть, даже самых надежных гарантий самих по себе никогда не будет достаточно тех, кто дорог, всегда защищают охотнее и эффективнее", - резюмировал Ермак.

Напомним, руководитель Офиса президента рассказал, что черновик договора по гарантиям безопасности будет в открытом доступе. Документ станет предметом для обсуждений.

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