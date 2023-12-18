БТР, гаубиці і не тільки. Контррозвідники СБУ показали відео знищення техніки росіян

"Військові контррозвідники СБУ відзначили своє професійне свято феєрверками на позиціях окупантів. Наші воїни роздають вибухові "подарунки" росіянам на найгарячіших напрямках війни", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за останній місяць їхніми силами уражено 93 цілі, серед яких:

танки;

БМП;

БТР;

ЗРК "Стріла-10";

гаубиці "МСТА-Б";

РЕБ "Поле-21";

станція відеоспостереження "Муром-П";

склади з БК і багато іншого.

"А воїни 13 Головного управління військової контррозвідки СБУ готують окупантам ще більше "бавовни" - навіть там де ті не чекають", - додали в Службі безпеки України.

Сили оборони України знищують росіян

За минулу добу, 18 грудня, українські військові ліквідували ще 1090 російських терористів. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 347 160 солдатів.

Також українські військові знищили ще 491 російського терориста на Таврійському напрямку. Ще кількох взяли в полон.

Нацгвардійці продовжують "демілітаризацію" росіян на Бахмутському напрямку. Протягом тижня знищили понад двадцять танків, десяток БМП і не тільки.