БТР, гаубиці і не тільки. Контррозвідники СБУ показали відео знищення техніки росіян

Сили оборони України продовжують знищувати техніку росіян. За останній місяць військові контррозвідники знищили понад 90 ворожих цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
"Військові контррозвідники СБУ відзначили своє професійне свято феєрверками на позиціях окупантів. Наші воїни роздають вибухові "подарунки" росіянам на найгарячіших напрямках війни", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за останній місяць їхніми силами уражено 93 цілі, серед яких:
"А воїни 13 Головного управління військової контррозвідки СБУ готують окупантам ще більше "бавовни" - навіть там де ті не чекають", - додали в Службі безпеки України.
За минулу добу, 18 грудня, українські військові ліквідували ще 1090 російських терористів. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 347 160 солдатів.
Також українські військові знищили ще 491 російського терориста на Таврійському напрямку. Ще кількох взяли в полон.
Нацгвардійці продовжують "демілітаризацію" росіян на Бахмутському напрямку. Протягом тижня знищили понад двадцять танків, десяток БМП і не тільки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.