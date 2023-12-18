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БТР, гаубицы и не только. Контрразведчики СБУ показали видео уничтожения техники россиян

Архивное фото: Контрразведчики СБУ показали видео уничтожения техники россиян (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины продолжают уничтожать технику россиян. За последний месяц военные контрразведчики уничтожили более 90 вражеских целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

"Военные контрразведчики СБУ отметили свой профессиональный праздник фейерверками на позициях оккупантов. Наши воины раздают взрывные "подарки" россиянам на самых горячих направлениях войны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за последний месяц их силами поражено 93 цели, среди которых:

  • танки;
  • БМП;
  • БТР;
  • ЗРК "Стрела-10";
  • гаубицы "МСТА-Б";
  • РЭБ "Поле-21";
  • станция видеонаблюдения "Муром-П";
  • составы из БК и многое другое.

"А воины 13 Главного управления военной контрразведки СБУ готовят оккупантам еще больше "бавовны" - даже там где те не ждут", - добавили в Службе безопасности Украины.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

За прошедшие сутки, 18 декабря, украинские военные ликвидировали еще 1090 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 347 160 солдат.

Также украинские военные уничтожили еще 491 российский террорист на Таврическом направлении. Еще несколько взяли в плен.

Нацгвардейцы продолжают "демилитаризацию" россиян на Бахмутском направлении. В течение недели уничтожили более двадцати танков, десяток БМП и не только.

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