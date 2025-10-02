Брюссельці хочуть розпочати війну: Орбан відзначився скандальною заявою про саміт в Данії

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вчергове відзначився скандальною заявою. Він стверджує, що саміт у Копенгагені "пов’язаний із загрозою війни".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву угорського прем'єра у соцмережі Х.
Орбан заявив, що на другий день зустрічі у Копенгагені "ситуація серйозна", а на столі перебувають "відверто провоєнні пропозиції".
"Вони (лідери європейських країн - ред.) хочуть передати Україні кошти ЄС. Вони намагаються пришвидшити вступ України за допомогою всіляких юридичних хитрощів. Вони хочуть фінансувати постачання зброї. Всі ці пропозиції чітко показують, що брюссельці хочуть розпочати війну", - написав угорський прем'єр.
Орбан додав, що він твердо стоятиме на позиції Угорщини.
"Цей саміт також доводить, що наступні місяці будуть пов'язані зі загрозою війни. Нам знадобиться підтримка всієї нашої політичної спільноти та кожного угорця, який прагне миру", - заявив він.
Нагадаємо, у вересні глава Європейської ради Антоніу Кошта скликав неформальну зустріч лідерів країн ЄС 1 жовтня в Копенгагені.
На порядок денний були винесені два ключові питання: посилення спільної оборони Європи та підтримка України.
2 жовтня в Копенгагені проходить сьоме засідання Європейської політичної спільноти, яке об’єднує глав держав і урядів 47 європейських країн.
Президент України Володимир Зеленський прибув на саміт, який відбувається у Bella Center.
Він вже провів короткі переговори з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.
У рамках візиту заплановані двосторонні зустрічі Зеленського з провідними європейськими лідерами, серед яких президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, голова Ради Міністрів Італії Джорджія Мелоні, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц та інші.