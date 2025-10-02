Брюссельцы хотят начать войну: Орбан отличился скандальным заявлением о саммите в Дании

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз отличился скандальным заявлением. Он утверждает, что саммит в Копенгагене "связан с угрозой войны".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление венгерского премьера в соцсети Х.
Орбан заявил, что на второй день встречи в Копенгагене "ситуация серьезная", а на столе находятся "откровенно провоенные предложения".
"Они (лидеры европейских стран - ред.) хотят передать Украине средства ЕС. Они пытаются ускорить вступление Украины с помощью всевозможных юридических уловок. Они хотят финансировать поставки оружия. Все эти предложения четко показывают, что брюссельцы хотят начать войну", - написал венгерский премьер.
Орбан добавил, что он будет твердо стоять на позиции Венгрии.
"Этот саммит также доказывает, что следующие месяцы будут связаны с угрозой войны. Нам понадобится поддержка всего нашего политического сообщества и каждого венгра, который стремится к миру", - заявил он.
Напомним, в сентябре глава Европейского совета Антониу Кошта созвал неформальную встречу лидеров стран ЕС 1 октября в Копенгагене.
На повестку дня были вынесены два ключевых вопроса: усиление общей обороны Европы и поддержка Украины.
2 октября в Копенгагене проходит седьмое заседание Европейского политического сообщества, которое объединяет глав государств и правительств 47 европейских стран.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит, который проходит в Bella Center.
Он уже провел короткие переговоры с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
В рамках визита запланированы двусторонние встречи Зеленского с ведущими европейскими лидерами, среди которых президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, председатель Совета Министров Италии Джорджия Мелони, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и другие.