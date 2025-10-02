Брюссельці хочуть розпочати війну: Орбан відзначився скандальною заявою про саміт в Данії

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вчергове відзначився скандальною заявою. Він стверджує, що саміт у Копенгагені "пов’язаний із загрозою війни".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву угорського прем'єра у соцмережі Х .

Орбан заявив, що на другий день зустрічі у Копенгагені "ситуація серйозна", а на столі перебувають "відверто провоєнні пропозиції".

"Вони (лідери європейських країн - ред.) хочуть передати Україні кошти ЄС. Вони намагаються пришвидшити вступ України за допомогою всіляких юридичних хитрощів. Вони хочуть фінансувати постачання зброї. Всі ці пропозиції чітко показують, що брюссельці хочуть розпочати війну", - написав угорський прем'єр.

Орбан додав, що він твердо стоятиме на позиції Угорщини.

"Цей саміт також доводить, що наступні місяці будуть пов'язані зі загрозою війни. Нам знадобиться підтримка всієї нашої політичної спільноти та кожного угорця, який прагне миру", - заявив він.