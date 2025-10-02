Брюссельцы хотят начать войну: Орбан отличился скандальным заявлением о саммите в Дании

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз отличился скандальным заявлением. Он утверждает, что саммит в Копенгагене "связан с угрозой войны".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление венгерского премьера в соцсети Х .

Орбан заявил, что на второй день встречи в Копенгагене "ситуация серьезная", а на столе находятся "откровенно провоенные предложения".

"Они (лидеры европейских стран - ред.) хотят передать Украине средства ЕС. Они пытаются ускорить вступление Украины с помощью всевозможных юридических уловок. Они хотят финансировать поставки оружия. Все эти предложения четко показывают, что брюссельцы хотят начать войну", - написал венгерский премьер.

Орбан добавил, что он будет твердо стоять на позиции Венгрии.

"Этот саммит также доказывает, что следующие месяцы будут связаны с угрозой войны. Нам понадобится поддержка всего нашего политического сообщества и каждого венгра, который стремится к миру", - заявил он.