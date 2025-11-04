UA

У Брюсселі зупиняли роботу аеропорту через появу невідомого дрона

Ілюстративне фото: аеропорт Брюсселя припиняв роботу на годину через появу дрона (facebook.com/BelgianFederalPolice)
Автор: Валерій Ульяненко

Ввечері вівторка, 4 листопада, авіасполучення в аеропорту Брюсселя було зупинено з міркувань безпеки після появи невідомого дрона. Зупинка польотів тривала близько години, після чого рейси були відновлені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTBF.

Близько 20:00 до Skeyes (управління повітряних шляхів) надійшло повідомлення про невідомий дрон у повітряному просторі над аеропортом Брюсселя.

"З міркувань безпеки весь повітряний рух було тимчасово зупинено", - повідомив речник Skeyes Курт Вервілліген.

Зазначається, що при появі дрона стандартна процедура передбачає призупинення польотів щонайменше на 30 хвилин. Протягом цього часу проводяться необхідні перевірки та встановлюється, чи є ще якісь летальні апарати над аеропортом.

Спочатку було оголошено про перенаправлення рейсів до аеропорту Льєжа, але потім і цей аеропорт повідомив про наявність дронів поблизу. Тоді рейси з обох аеропортів були перенаправлені до Маастрихта та Кельна.

"Наразі немає жодних підстав встановлювати зв'язок між виявленими фактами в Брюсселі та Льєжі", - повідомили у Skeyes.

Польоти з цих двох аеропортів відновилися незабаром після 21:00.

Дрони в повітряному просторі Бельгії

Нагадаємо, в ніч на 1 листопада над бельгійською авіабазою Кляйне-Брогель у місті Пер, де зберігається американська ядерна зброя, помітили дрони. На місце події приїхала поліція, однак нічого не виявила.

Пізніше міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що невідомі дрони шпигували за винищувачами та боєприпасами. Він прямо не звинувачував у цьому Росію, проте натякнув, що інших винуватців порушення повітряного простору Бельгії не бачить.

Франкен наголосив, що зараз іде "справді війна дронів", і додав, що міністерство оборони Бельгії має до цього підготуватися.

