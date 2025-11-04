В Брюсселе останавливали работу аэропорта из-за появления неизвестного дрона

Около 20:00 в Skeyes (управление воздушных путей) поступило сообщение о неизвестном дроне в воздушном пространстве над аэропортом Брюсселя.

"Из соображений безопасности все воздушное движение было временно остановлено", - сообщил представитель Skeyes Курт Вервиллиген.

Отмечается, что при появлении дрона стандартная процедура предусматривает приостановление полетов минимум на 30 минут. В течение этого времени проводятся необходимые проверки и устанавливается, есть ли еще какие-то летательные аппараты над аэропортом.

Сначала было объявлено о перенаправлении рейсов в аэропорт Льежа, но потом и этот аэропорт сообщил о наличии дронов поблизости. Тогда рейсы из обоих аэропортов были перенаправлены в Маастрихт и Кельн.

"Пока нет никаких оснований устанавливать связь между выявленными фактами в Брюсселе и Льеже", - сообщили в Skeyes.

Полеты из этих двух аэропортов возобновились вскоре после 21:00.