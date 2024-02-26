У Брюсселі поліція водометами розігнала фермерів, які вийшли на протести біля штаб-квартири ЄС

У Брюсселі фермери вийшли на протести біля штаб-квартири Європейського Союзу, де проходило засідання міністрів сільського господарства з усього ЄС. Фермери були розігнані поліцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Фермери вийшли на протести у понеділок, 26 лютого, проти низьких цін у супермаркетах і угод про вільну торгівлю. Вони перекрили вулиці у Брюсселі тракторами та почали палити шини, кидати в поліцію яйцями та пляшками.

Chaos Reigns in Belgium as Farmers Protest in Brussels Heats Up. https://t.co/5MGZlofj9p pic.twitter.com/pKRuX9u8VV — War Watch (@WarWatchs) February 26, 2024

Для того, щоб розігнати протестувальників поліція використала водомети.

Варто зауважити, що європейські фермери протестують вже не перший тиждень. Вони вимагають від європейських політиків вирішити проблеми, які, за їхніми словами, стоять перед аграрним сектором. Мова про низькі ціни у супермаркетах та дешевий імпорт, який підриває місцевих виробників.

Протести фермерів у ЄС

У четвер, 22 лютого, фермери з Чехії, Словаччини, Польщі та інших країн ЄС влаштували акції протесту вздовж чеських кордонів, заблокувавши деякі пункти пропуску. Вони вимагають зменшення бюрократії та змін у політиці Європейського союзу.

Один зі словацьких фермерів розповів, що сектор стикається зі "ста мільйонами проблем", які шкодять його конкурентоспроможності, найбільша з них - бюрократія.

Блокада кордону з Україною

Нагадаємо, польські фермери вже кілька тижнів блокують кордон з Україною. Вони не пропускають вантажівки, чим ускладнюють український експорт.

Фермери незадоволені тим, що українське зерно, яке йде транзитом через Польщу, нібито може залишатись у країні.

Нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував план із п'яти пунктів для розблокування кордону.

З пропозицією прем'єра можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.

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