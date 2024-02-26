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В Брюсселе полиция водометами разогнала фермеров, вышедших на протесты у штаб-квартиры ЕС

Понедельник 26 февраля 2024 17:00
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В Брюсселе полиция водометами разогнала фермеров, вышедших на протесты у штаб-квартиры ЕС Фото: Брюсселе полиция водометами разогнала фермеров (скриншот)
Автор: Наталья Кава

В Брюсселе фермеры вышли на протесты у штаб-квартиры Европейского Союза, где проходило заседание министров сельского хозяйства по всему ЕС. Фермеры были разогнаны полицией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фермеры вышли на протесты в понедельник, 26 февраля, против низких цен в супермаркетах и соглашений о свободной торговле. Они перекрыли улицы в Брюсселе тракторами и начали курить шины, бросать в полицию яйцами и бутылками.

Для того чтобы разогнать протестующих полиция использовала водометы.

Следует заметить, что европейские фермеры протестуют уже не первую неделю. Они требуют от европейских политиков решить проблемы, по их словам, стоящие перед аграрным сектором. Речь о низких ценах в супермаркетах и дешевом импорте, который подрывает местных производителей.

Протесты фермеров в ЕС

В четверг, 22 февраля, фермеры из Чехии, Словакии, Польши и других стран ЕС устроили акции протеста вдоль чешских границ, заблокировав некоторые пункты пропуска. Они требуют сокращения бюрократии и изменений в политике Европейского союза.

Один из словацких фермеров рассказал, что сектор сталкивается со "ста миллионами проблем", которые вредят его конкурентоспособности, самая большая из них – бюрократия.

Блокада границы с Украиной

Напомним, польские фермеры уже несколько недель блокируют границу с Украиной. Они не пропускают грузовики, чем усложняют украинский экспорт.

Фермеры недовольны тем, что украинское зерно, которое идет по транзиту через Польшу, якобы может оставаться в стране.

Недавно премьер-министр Украины Денис Шмигаль предложил план по пяти пунктам для разблокирования границы.

С предложением премьера можете ознакомиться в материале РБК-Украина .

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