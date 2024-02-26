В Брюсселе полиция водометами разогнала фермеров, вышедших на протесты у штаб-квартиры ЕС

В Брюсселе фермеры вышли на протесты у штаб-квартиры Европейского Союза, где проходило заседание министров сельского хозяйства по всему ЕС. Фермеры были разогнаны полицией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фермеры вышли на протесты в понедельник, 26 февраля, против низких цен в супермаркетах и соглашений о свободной торговле. Они перекрыли улицы в Брюсселе тракторами и начали курить шины, бросать в полицию яйцами и бутылками.

Chaos Reigns в Belgium as Farmers Protest в Brussels Heats Up. https://t.co/5MGZlofj9p pic.twitter.com/pKRuX9u8VV — War Watch (@WarWatchs) February 26, 2024

Для того чтобы разогнать протестующих полиция использовала водометы.