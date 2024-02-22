Обурені бюрократією. Фермери низки країн ЄС влаштували протести на кордоні з Чехією

Фермери з Чехії, Словаччини, Польщі та інших країн ЄС у четвер, 22 люто, влаштували акції протесту вздовж чеських кордонів, заблокувавши деякі пункти пропуску. Вони вимагають зменшення бюрократії та змін у політиці Європейського союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як зазначає агенство, цього року фермери по всій Європі, в тому числі в Польщі, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії, активізували протести, скаржачись на низькі ціни й високі витрати, дешевий імпорт і обмеження, пов'язані з ініціативою ЄС щодо зміни клімату "Зелена угода" (Green Deal).

Аграрна палата Чехії повідомила, що 3 тисячі тракторів беруть участь в акціях протесту по всій Чехії. Окрім того, сьогодні фермери з Угорщини, Німеччини, Польщі, Литви та Латвії приєдналися до протестів разом зі своїми чеськими та словацькими колегами.

Закрема, фермери заблокували пункти пропуску "Ходонін-Голіч" на південному кордоні Чехії зі Словаччиною більш ніж на годину. Вздовж шосе вишикувалися сотні тракторів.

Протестувальники, в тому числі з Угорщини, які приїхали автобусами, розмахували національними прапорами й тримали плакати з написами "Стоп бюрократії" і "Стоп українському зерну".

Також чеські та польські фермери частково заблокували переїзд на північному сході Чехії, де вздовж дороги були припарковані десятки тракторів.

Один зі словацьких фермерів розповів, що сектор стикається зі "ста мільйонами проблем", які шкодять його конкурентоспроможності, найбільша з них - бюрократія.

Блокада українсько-польського кордону

Нагадаємо, у лютого відновилися протести на польсько-українському кордоні. Пункти пропуску блокують фермери, а нещодавно вони заявили про "тотальну блокаду" кордону, а також почали висипати українське зерно.

Вчора, 21 лютого, президент України Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації на кордоні, а потім запропонував президенту Польщі Анджею Дуді та прем'єру Дональду Туску зустрітися на кордоні.

Сьогодні прем'єр Польщі анонсував, що зустріч урядів обох країн пройде 28 березня у Варшаві.